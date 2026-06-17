【ナイロビ共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で、初出場ながら優勝候補スペインとの15日の初戦を引き分けに持ち込んだアフリカの小国カボベルデが、歓喜に沸いている。好守を連発したGKボジニャ（40）のインスタグラムのフォロワーは1千万人超に激増。英BBC放送によると試合前は約5万人だったといい、200倍以上に達した。1975年にポルトガルから独立したカボベルデはアフリカ西部の大西洋に浮かぶ島国だ。