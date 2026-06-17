【カンザスシティー共同】サッカーのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが16日、カンザスシティー競技場で行われたワールドカップ（W杯）1次リーグのアルジェリア戦で先発し、史上最多6度目のW杯出場を果たした。