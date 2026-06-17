ユーチューバー・はじめしゃちょー（33）が17日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。1歳未満の愛娘が救急搬送されたことを報告し、その対応と動画での注意喚起が「素晴らしい」と反響を呼んでいる。ゴールデンウイーク中に、人生で初めて救急車に乗ったというはじめしゃちょー。娘の付き添いで乗車したといい「今後同じ事態が起きた人の参考になるよう、助けになれれば」という思いで同動画を投稿したと思いを明かした。こ