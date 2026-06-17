【「999号室」第1集】 5月12日発売 価格：770円 小学館のコミック誌「月刊！スピリッツ」で連載中の「999号室」第1集が5月12日に発売されてから、わずか1カ月で3刷、累計79,999部（紙＋電子含む）を突破した。 本作の著者は、2021年に小学館新人コミック大賞にて青年部門・大賞を受賞した南賀なん氏。2025年11月より連載が開始された「999号室」は、1話掲載時よりSNSで話題沸騰