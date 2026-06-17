【「呪われ公爵と捨てられた花嫁の最愛婚（2巻）」・「禍の魔女と呼ばれた転生幼女、今世こそ幸せになるためにがんばります！（1巻）」・「転生したら没落貴族だったので、【呪言】を極めて家族を救います（1-2巻）」・「序盤で死ぬ最強のサブキャラに転生したので、ゲーム知識で無双する（1巻）」】 6月17日 発売 価格：792円 ファンギルドは、異世界ファンタジーレ