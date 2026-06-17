16日午後、大館市の会社敷地内で作業をしていた男性が指を切断する大けがをしました。事故があったのは、大館市岩瀬の会社敷地内です。大館警察署の調べによりますと、16日午後1時ごろ、鋼材の移動作業をしていた70代の男性が、鋼材と建物の支柱との間に指を挟まれました。男性は指を切断する大けがをしています。警察が事故の原因を調べています。