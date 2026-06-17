ファッションセンターしまむらは2026年6月17日から、ロリータモデルとして活躍し、日本ロリータ協会会長も務める青木美沙子さんのブランド「m petit by misako」と、老舗フランス紅茶ブランド「ニナス マリー・アントワネット」とのコラボ商品を受注販売します。夏の日焼け対策も可愛く...！「m petit by misako」は、ロリータをプチプラでもかわいく、「かわいい」を多くの人に挑戦してもらいたいとの思いから誕生しました。「ニ