ディー・エヌ・エーが反発している。１６日の取引終了後、持ち分法適用関連会社であるＧＯが１６日に東証グロース市場に上場し、それに伴い保有する株式の一部を売却したことを受けて、２７年３月期に持ち分法投資利益約４０１億円を計上する見込みと発表したことが好材料視されている。なお、通期業績予想に変更はないとしている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表していま