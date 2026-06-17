タムロンは大幅高で３連騰。上場来高値を更新した。１６日の取引終了後、２９年１２月期を最終年度とする中期経営計画（２７年１２月期～）の骨子策定を行ったと発表した。２９年１２月期の目標として売上高１２００億円以上（２５年１２月期は８５０億７１００万円）、営業利益２５０億円以上（同１６６億３８００万円）を掲げた。株主還元については中計期間から配当額を配当性向６０％又はＤＯＥ（株主資本配当率）８％