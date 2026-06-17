守谷輸送機工業は、底値圏からの離脱を志向しているものの、その動きはまだ緒に就いたばかりであり、ここからの上昇余地は大きそうだ。 同社は荷物用のオーダー型エレベーター業界最大手。荷物用エレベーターは耐久性、堅牢性、結露対策などで乗用に比べてより厳しいスペックが求められるのが特徴で、同社は自社ブランドエレベーターの設計・開発・製造・据付・保守・修理