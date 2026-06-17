ＩＮＰＥＸが４日続落。１６日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の７月限が前日比４．７０ドル安の１バレル＝７６．０５ドルと下落。一時７５．５２ドルと３月上旬以来の安値をつけた。日本時間１７日の午前９時時点ではＷＴＩ価格は、７６．５０ドル近辺で推移している。米国とイランが戦闘終結に向け合意したことで、原油供給は正常化に向かうとの期待が強まり、ＷＴＩ価格は