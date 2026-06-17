ｔｒｉｐｌａが急反発している。同社は１６日の取引終了後、東急ホテルズ＆リゾーツ（東京都渋谷区）が運営する全国４４施設において、予約エンジン「ｔｒｉｐｌａＢｏｏｋ」などが導入されたと発表。収益貢献を期待した買いが集まったようだ。顧客管理システムの「ｔｒｉｐｌａＣｏｎｎｅｃｔ」や、データ分析ツール「ｔｒｉｐｌａＡｎａｌｙｔｉｃｓ」も導入された。施設間での横断的な顧客情報管理を