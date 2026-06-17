午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０９１、値下がり銘柄数は４２９、変わらずは３７銘柄だった。業種別では３３業種中１９業種が上昇。値上がり上位に銀行、建設、機械、パルプ・紙など。値下がりで目立つのは海運、非鉄金属、情報・通信など。 出所：MINKABU PRESS