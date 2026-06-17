自律神経失調症のサインが長く続く場合、医療機関への相談が回復への重要な一歩となります。薬物療法や認知行動療法、漢方薬など、選択肢はさまざまです。また、神経の働きをサポートする栄養素や腸内環境を整える食べ物も、身体の内側から自律神経を支える役割を担います。医療的なサポートと食べ物の工夫を組み合わせることで、回復の幅が広がる可能性があります。 監修医師：公受 裕樹（医師）【経歴】 金沢