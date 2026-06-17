アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）が、史上初となる6大会連続でのワールドカップ出場を果たした。FIFAワールドカップ2026・グループJ第1節が16日に行われ、前回大会王者のアルゼンチン代表はアルジェリア代表と対戦。この試合のスターティングメンバーに名を連ねたメッシはキャプテンマークを巻いて先発出場を果たし、史上初めて6度目のW杯出場を果たした選手となった。なお、メッシにと