レアル・マドリードのFWキリアン・エンバペが、フランス代表の歴代最多得点記録を樹立した。フランス代表は現地時間16日、FIFAワールドカップ2026・グループI第1節でセネガル代表と対戦し、3−1の勝利を収めた。同試合で先発フル出場したエンバペは66分と96分にゴールを記録し、エースストライカーとしてレ・ブルーの白星スタートの立役者となった。この試合での2ゴールによってフランス代表での通算得点数を「58」とした2