セネガル代表FWイブライム・ンバイェ（パリ・サンジェルマン／フランス）が、FIFAワールドカップで新たな記録を樹立した。FIFAワールドカップ2026・グループI第1節が16日に行われ、セネガル代表はフランス代表と対戦。キリアン・エンバペに2得点を許したほか、ブラッドリー・バルコラにも得点を奪われたなか、90＋5分にはンバイェが右サイドからドリブルで切り込んでいき、強烈な右足でのシュートを叩き込んで一矢報いていた。