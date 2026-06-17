「ロレックス購入代行のお仕事です」。依頼者の代わりに“高級時計を買ってくる”アルバイトの募集がネット上に出回っている。参加者には高額な報酬を支払うとされており、「おいしい話」のようにも思えるが、参加者をどんな未来が待ち受けているのか。また、こうしたアルバイトは誰が何のために募集しているのか。（時計ジャーナリスト渋谷ヤスヒト）ロレックスを買うだけで高額報酬!?ネットに出回る「購入代行アルバイト」の実