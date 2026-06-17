FIFAワールドカップ2026・グループI第1節が16日に行われ、イラク代表とノルウェー代表が対戦した。7大会ぶり4度目のワールドカップ出場となるノルウェー。今回の初戦ではアーリング・ハーランド、マルティン・ウーデゴーア、アレクサンダー・セルロートといったヨーロッパのビッグクラブで活躍する実力者がデビューを飾った。対して10大会ぶり2度目のW杯参戦となったイラク。今大会ここまで無敗を継続する好調のアジア勢に続