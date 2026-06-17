17日10時現在の日経平均株価は前日比157.07円（0.23％）高の6万9561.57円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1091、値下がりは429、変わらずは37と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を125.51円押し上げている。次いで東エレク が118.67円、レーザーテク が61.95円、ファストリ が38.62円、イビデン が19.78円と続く。 マ