2026年6月16日、韓国・ソウル新聞によると、サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会の開催地メキシコで、メキシコの伝統的な帽子をかぶり、口ひげを付けた韓国人男性が話題を集めた。こうした扮装（ふんそう）が「人種差別ではないか」と指摘する声も上がり、男性は「付けひげは現地の人からもらった」と釈明した。韓国はグアダラハラで11日、チェコと対戦し、2対1で劇的な逆転勝利を収めた。この試合の中継中、「VIVA MEXICO」