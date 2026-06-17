ココスジャパンが全国に展開するファミリーレストラン「ココス」は、23日より“純氷ふわふわかき氷 第2弾”を販売開始する。【画像】“ゆめカワ”なビジュアル…爽快感たっぷりの純氷ふわふわかき氷 ポップブルー「ココス」の“純氷ふわふわかき氷”は、-10℃前後で48時間かけてじっくりと凍らせた透明度の高い氷を、空気を含ませながら細かく削ることで、専門店にも負けないふわふわとしたくちどけに仕上げた夏の定番スイーツ