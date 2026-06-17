新ショートフィルムプロジェクト「未来への航路」も発表SUNRISE Studios制作のアニメーションを中心とする作品ブランド「サンライズ」の50周年を記念し、500以上のタイトルから50作品をピックアップして新規に描き下ろした「サンライズ50周年」キービジュアルが公開された。あわせて、「サンライズ50周年」プロジェクトの一環として「サンライズ」のさらなる50年へ向けた新たなチャレンジとなる、ショートフィルムプロジェクト「