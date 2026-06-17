ファミリーレストラン「ココス」の夏の定番スイーツ「純氷ふわふわかき氷」の第2弾が、23日より全国の店舗で販売開始される。【写真】ボリューム満点！ザクザク食感が楽しい純氷ふわふわかき氷 ドバイチョコ今年のラインナップは、毎年高い人気を誇る定番フレーバーに加え、トレンドスイーツをアレンジした新商品など、バリエーション豊かなフレーバーが揃っている。ココスがこだわる氷の製法や、今回特に注目となる2つのフレーバ