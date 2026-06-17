超特急やM!LKら全9グループ総勢60人からなる、スターダストプロモーション所属俳優・タレントによる男性アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）のキャラクター「えびっぺ委員長」が発表された。【画像】かわいぃぃ！ペンライトを振る「えびっぺ委員長」キャラクターのデザインは、「リラックマ」や「すみっコぐらし」などを手がけるサンエックスが担当。今回公開されたイラストでは、ペンライトを振る姿や、体の色がゴ