テンポよく気軽に楽しめるショートフォーマットで描かれるゆるゆる4コマとしっかり解説で知識が身につく新感覚の図鑑シリーズ『ゆるゆる図鑑』が、テレビアニメ化されることが発表された。10月から毎週日曜午前7時にテレ東系6局ネット「アニもり！」内で放送される。【画像】これも“こわい”→”かわいい”！テレ東で放送中の『ちびゴジラ』ちびバトラ本作は、学研ホールディングスのグループ会社であるGakkenから発売され、