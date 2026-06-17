いよいよ今週19日に公開を迎える映画『免許返納!?』の舞台あいさつin名古屋が行われ、主人公・南条弘役の舘ひろしが地元・名古屋に凱旋。新たにオープンしたTOHOシネマズ名古屋栄にて舞台挨拶を実施し、記念すべき劇場のオープニングを華やかに彩った。 今回、同劇場のオープンを記念し、最初のゲストとして登場した舘。「TOHOシネマズ名古屋栄のオープン記念試写として『免許返納!?』を上映してい