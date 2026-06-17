漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト２０２６漫才＆コント二刀流No.1決定戦」。 ＭＣは昨年に続き、かまいたちと橋本環奈が務めることが決定！また、決勝戦は７月２０日（月・祝）よる７時から３時間生放送でお届けする。 そして、決勝に進むファイナリスト８組が今夜ついに決定！午後８時３０分から生配信される「ダブルインパクト２０２６ファイナ