『ポケモンカフェ TOKYO』（東京・日本橋）の店内が、本日17日よりリニューアルした。新メニューは、ピカチュウやイーブイをはじめ、さまざまなポケモンたちをモチーフにした、新しいフード、スイーツ、ドリンクが登場。また、新たなショーもお披露目となり、その様子をレポートで紹介する。【写真】カラフルで美味！イーブイのパンケーキ『ポケモンカフェ』メニュー新メニューは、「ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカ