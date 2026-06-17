大阪府議会で議員定数を6減らす条例案が可決されました。 大阪府議会で可決されたのは、維新が提出した議員定数を減らす条例案です。 豊中市や枚方市など6つの選挙区の議員定数をそれぞれ1ずつ減らすもので、全体の議員定数は現在の79から73になります。 （大阪府議会定数削減案）▼茨木市３人→２人▼豊中市４人→３人▼大阪・大正区および西成区２人→１人▼枚方市４人→３人▼大東市および四條畷市２人→１人▼大阪・城東区