元テレビ朝日社員の玉川徹氏が17日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。増額されたものの実質目減りとなっている国民年金に関連して、日本の財政について言及した。15日に26年度に入ってから初めての国民年金が支給され、賃金上昇によって、全員が共通してもらうことができる基礎年金（国民年金）が満額の場合に初めて月7万円を超え、7万608円。25年度と比べて1・9％、金額に