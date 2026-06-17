カンボジアの特殊詐欺拠点オーナーとみられる佐々木裕介容疑者（38）が愛知県警などに逮捕された事件で、詐取した金の分配を容疑者が決めていたことが17日、捜査関係者への取材で分かった。自身は30〜40％程度を得ていた可能性がある。