6月17日 公開 【「サンライズ50周年」プロジェクト】 2026年～2028年 実施 「無敵超人ザンボット3」全身ビジュアル バンダイナムコフィルムワークスは、2026年から2028年の3年間にかけて展開する「サンライズ50周年」プロジェクトについて続報を公開した。 本プロジェクトは、同社の自社スタジオである「SUNRISE Studios（サンライズスタジオ）」制作のアニメ