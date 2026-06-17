三木谷オーナー「経験値の高い、新しいことに取り組んでいる人材が必要」楽天は17日、昨季までロッテ監督を務めていた吉井理人氏の新監督就任を発表し、仙台市内で就任会見を開いた。シーズンに異例ともいえる、外部からの招聘。会見に同席した三木谷浩史オーナーがその“裏側”を説明した。楽天は今季、63試合23勝39敗1分（勝率.371）でパ・リーグ最下位に低迷）し、今月10日に三木肇監督の休養を発表した。塩川達也ヘッドコ