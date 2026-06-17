本拠地のカメラマン席にいたのは…米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手を撮影した意外すぎる人物が話題になっている。MLB公式が撮影者を知らせると米ファンから「いいね」「Wow」など驚きの声が上がった。15日（日本時間16日）のレイズ戦、ドジャースタジアムのカメラマン席にレンズを見つめている2メートルを超える大きな男がいた。その正体はカメラマンではなく、NB Aで活躍するデアンドレ・ジョーダンだ。身長211センチ、