インスタグラム更新サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は連日、参加国が熱戦を繰り広げている。1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）のオランダ戦で2-2ドロー発進。元代表GKが17日、自身のインスタグラムで直前離脱の“主将”への敬意を示すと、ファンの間に反響が広がった。大会直前、主将だった遠藤航が負傷の回復が間に合わずに無念の離脱。オランダ戦のベンチに遠藤のユニホームが飾られるなど、一丸となってW杯