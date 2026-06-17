非犯罪化モデルとは？売春防止法の見直しを巡る有識者検討会が行われている。５月29日の第４回会合では買春処罰の導入の是非だけでなく、売春として禁止する行為の範囲についても今後検討することとなった。一方で世界各国で性売買の規制はどのように行われているのか。その実態を風俗ジャーナリスト・生駒明氏が紹介する連載の第３回では「非犯罪化モデル」について取り上げる。買春を違法だとして完全に取り締まる「北欧モデル」