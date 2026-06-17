ロックバンド・クイーンのドラマー、ロジャー・テイラーが7枚目のソロアルバム「Violence Insane In A Beautiful World」を9月18日にリリースすると発表した。2021年の「アウトサイダー」以来のフルアルバムで、南アフリカのンドロヴ・ユース・クワイアをフィーチャーした先行シングル「Come On Summer (It's Party Time)」が既に公開中。同クワイアはズールӦ