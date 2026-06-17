ノルウェーがイラクから4ゴールを奪い勝利ノルウェー代表は現地時間6月16日、北中米ワールドカップ（W杯）の初戦でイラク代表と対戦し、4-1で勝利した。イラクを圧倒した戦いぶりに「ノルウェーポット3は詐欺」「めちゃくちゃ面白かったな」など大反響の一戦となった。1998年のフランスW杯以来、28年ぶり出場となったノルウェー。前半29分にノルウェーが左サイドを崩して、ハーランドが先制ゴール。同39分に追いつかれたが、同