俳優の舘ひろしが１６日、主演映画「免許返納！？」（１９日公開、河合勇人監督）の舞台あいさつを、１１日にオープンした愛知・ＴＯＨＯシネマズ名古屋栄で行った。映画を引っさげて故郷・名古屋に凱旋（がいせん）。共演の女優・西野七瀬や俳優・黒川想矢の名前も挙げて魅力をアピールした。イベント前には売店に立ち、観客にポップコーンなどを手渡し盛り上げる場面も。「もう少しパカパカ渡せるのかと思ったら、結構時間