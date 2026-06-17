タレント・指原莉乃がプロデュースのアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」が出演するマクドナルドの新ＣＭが、１７日からマクドナルドの公式ＳＮＳで公開される。マクドナルドでは１１日に開幕したサッカーＷ杯の開催を記念したオリジナル商品「ＶＩＶＡ！ワールドマック」を１７日から期間限定で販売。＝ＬＯＶＥの１０人はサッカーユニホームに袖を通し、ヒット曲「ラブソングに襲われる」をオマージュした「ＶＩＶＡ！ワールドマ