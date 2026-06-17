日本テレビ系情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１６日、サッカーＷ杯北中米大会について報じた。スタジオにはゲストとして「とにかく明るい安村」、解説として元日本代表の北澤豪氏が出演。番組では日本代表のＷ杯初戦、オランダ戦を映像とともに振り返った。試合をリアルタイムでは見ていなかったという安村だが、ＶＴＲを見て「すごかったですね。やっぱりブラジルに勝ったのが生かされていて（Ｗ杯優勝が