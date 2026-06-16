とちぎテレビ 市貝町では梅雨の時期の花、スイレンが見ごろを迎えています。 水面に浮かぶように白いスイレンの花が咲いています。 市貝町の多田羅沼は、知る人ぞ知る市貝町のスイレンの群生地で、まるで絵画のような風景が広がっています。 およそ２ヘクタールのため池には、白や黄色のスイレンが広がっていて、訪れる人たちの目を楽しませています。 市貝町観光協会によりますと、スイレンは６月に入ってす