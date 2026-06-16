とちぎテレビ 宇都宮市の工事現場に敷いてあった鉄板が盗まれたという情報が１６日、とちぎテレビに寄せられました。 鉄板が盗まれたのは宇都宮市宮山田の工事現場です。 現場ではリサイクルの事業を始めようと３月から準備作業が進められていて、５月の大型連休の前後で出入口に鉄板３０枚を敷き詰めましたが、そのうちの１２枚がこつ然と消えていたといいます。 ６月３日の夕方に退社した時には、鉄板が敷いてあっ