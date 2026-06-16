とちぎテレビ 米粉の利用拡大をめざす協議会が１６日、宇都宮市で恒例の試食会を開きました。 高校生も商品開発に加わっています。 栃木県米粉食品普及推進協議会は、米粉の新しい可能性と普及を目的に、毎年、総会に合わせて米粉を使った食品の試食会を開いています。 会場には栃木県内の製粉業者などが考案した、菓子やパン、シチューなど米粉を使った９品が並びました。 この中で宇都宮白楊高校の生徒た