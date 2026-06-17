タレントの藤本美貴（41）が17日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。小学4年の子どもが英検の試験に臨む直前にかけた言葉を明かした。【動画】「気持ち楽になりますよね」藤本美貴が緊張する受検直前の子どもにかけた言葉動画ではお笑いタレントの島田秀平（48）を迎えてトークを展開。藤本は自身の子どもが英検を受ける直前のエピソードを話した。「（子どもが）勉強してなかった時に“ものすごい緊張する”って（試験