とちぎテレビ 全国高校総体、インターハイへの出場をかけたサッカー男子の県予選決勝が１６日栃木市で行われ、矢板中央と真岡が対戦しました。 準決勝で、去年の覇者佐野日大に競り勝った矢板中央とＰＫ戦の末、白鴎大足利に勝利した真岡。決勝は伝統校どうしの一戦となりました。 青と白のユニフォーム矢板中央は、序盤から有利に試合を進めます。 前半２分。工藤のフリーキックから山本が