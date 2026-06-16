とちぎテレビ 壬生町では、国指定史跡の古墳が多く存在し、土器の破片など貴重な史料が多数出土しています。この古墳を町内の小学生がめぐる特別授業が、１６日から始まりました。 壬生町では、町内に残る古墳や出土した史料などから歴史に興味を持ってもらおうと、町内７つの小学校の６年生を対象に、毎年古墳をめぐる課外授業を行っています。 １６日は壬生東小学校６年生の約６０人が参加し、古墳を訪れる前に歴史民