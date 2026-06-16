とちぎテレビ 結城紬のふるさと、養蚕（ようさん）が盛んな小山市で、１６日、春繭の出荷作業が始まりました。 繭の出荷作業を行ったのは５軒の生産者で、昔から養蚕が盛んで地名にも「桑」の名前が入る、ＪＡおやまの出荷所で行われました。 出荷に向かない繭を見定める台、「選繭台（せんけんだい）」に入れた繭の中から薄い繭や病気の繭、変色した繭などをはじいていきます。 繭は年に５回出荷され、今回出荷され