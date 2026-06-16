とちぎテレビ 今年２月の衆議院選挙で党公認の候補者を応援しなかったなどとして、日本維新の会栃木県支部は宇都宮市・上三川町選挙区選出の大久保裕美県議に対して、政調会長の役職を解任する処分をしたことが分かりました。 大久保県議は、地元の候補者を最優先で応援し当選に向けて選挙活動を行うという党本部からの通達があったにも関わらず、それを行わなかったとして、党の規律を乱したと判断されたということです